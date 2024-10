Jalgaon Fraud Crime : प्रादेशिक सेनेत भरती करण्याचे आमिष दाखवून तरुणांची फसवणूक; अमळनेर पोलिसांत नाशिकच्या चौघांविरुद्ध गुन्हा

अमळनेर : प्रादेशिक सेनेत भरती करण्याचे आमिष दाखवून तालुक्यातील नऊपेक्षा जास्त तरुणांची नाशिक येथील चौघांनी फसवणूक केली आहे. ही घटना जानेवारी २०२२ ते एप्रिल २०२३ दरम्यान घडली. याबाबत एकाने दिलेल्या फिर्यादीवरून अमळनेर पोलिसांत चौघांविरुद्ध साडेतीन लाखांत फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. (Fraud of youth by luring to join regional army)