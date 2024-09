Jalgaon Crime News : देशीदारूचे दुकान फोडणारी 10 जणांची टोळी अटकेत; चोरीतील सात लाखांचे साहित्य जप्त

Jalgaon Crime News : तालुक्यातील नांद्रा बुद्रुक येथील देशी दारुचे दुकान फोडून तेथून ५३ हजार ७६० रुपयांची ७६८ देशी दारुच्या बाटल्या लंपास केल्याची घटना २३ जुलैच्या मध्यरात्री घडली होती. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तालुका पोलिस ठाण्याच्या गुन्हेशोध पथकाने दहा जणांच्या टोळीला गजाआड केले. (Gang of 10 arrested for breaking into deshi liquor shop)