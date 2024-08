Jalgaon Crime News : पत्नीचा खून करून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल

मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव) : चारित्र्यावर संशय घेत तोंडात बोळा कोंबून दोरीने गळा आवळून पतीने पत्नीचा खून केला, तर पतीने लोखंडी अँगलला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना तळोंदे प्र. दे. (ता. चाळीसगाव) येथे घडली. मृत पतीविरुद्ध मेहुणबारे पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. (husband took extreme step after killing his wife)