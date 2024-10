Jalgaon Crime News : शिरसोलीत दोन गटांत उसळली दंगल! जुन्या वादातून राडा; 10 जणांवर गुन्हा दाखल

Jalgaon Crime News : शिरसोली प्र. न. येथील अशोक नगरातील दोन गटांत जुन्या वादातून तुंबळ हाणामारी झाली. या घटनेत एका तरुणाच्या डोक्यावर कोयत्याने वार झाल्यामुळे त्याला शासकीय रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले आहे. इतर पाच जखमींवर उपचार करण्यात आले असून, जखमींच्या जबाबावरून एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Riot broke out between two groups in Shirsoli)