Jalgaon Crime: दोनवेळा विनयभंग, तिसऱ्यांदा अत्याचार; बदला घेण्याच्या उद्देशातून कृत्य! हल्ल्याचा गुन्हा मागे घेत नसल्याचा वचपा

Jalgaon Crime : बांधकाम ठेकेदाराने मिस्तरीच्या पत्नीवर वाईट नजर ठेवून छेड काढल्याप्रकरणांत दोन वेळा विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर दोन्ही गुन्हे मागे घ्यावे, यासाठी पीडितेच्या घरावर हल्ला करून मारहाण करण्यात आली.

त्याचीही तक्रार दिल्याचा बदला घेण्यासाठी संशयिताने पीडितेच्या घरात शिरून अत्याचार केल्याची तक्रार विवाहितेने दिली असून, या प्रकरणी रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Twice molested third time molested act of revenge)