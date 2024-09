Jalgaon Crime : प्रवाशांना लुबाडणाऱ्या दोघांना हावडा मेलमधून शिताफीने अटक

जळगाव : मध्य रेल्वे मार्गावर हावडा मेलमधील प्रवाशांना मारहाण करीत त्यांच्याकडील रोख रक्कम लुबाडणाऱ्या दोन जणांना जळगाव ‘आरपीएफ’ने अटक केली. मुंबईहून हावडाकडे जाणाऱ्या हावडा मेलच्या (क्रमांक १२८०९) सर्वसाधारण डब्यात चाळीसगाव रेल्वेस्थानकावरून बसलेल्या दोन भामट्यांनी प्रवाशांना मारहाण करीत पैसे हिसकावत असल्याची माहिती पावणेचारच्या सुमारास जळगाव आरपीएफ पोलिसांनी मिळाली. (Crime Two who robbed passengers arrested from Howrah Mail by rpf )