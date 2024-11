Jalgaon Fire Accident : गॅस भरताना सिलिंडरचा स्फोट; इच्छादेवी पाेलिस चौकीशेजारीच सुरू होता अवैध धंदा

A fire broke out in a shop due to a cylinder explosion. In the second photo, Omni Car is on fire. esakal

जळगाव : इच्छादेवी पोलिस चौकीशेजारीच बेकादेशीरपणे घरगुती गॅस सिलिंडरमधून वाहनांत गॅस भरण्याचा अवैध धंदा सुरू होता. मारुती ओमिनी या प्रवासी वाहनात अवैधपणे गॅस भरताना सिलिंडरचा स्फोट झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. ५) सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडली. या अपघातात ओमिनीत बसलेल्या प्रवाशांसह जवळपास उभे, असे दहा त पंधरा जण विचित्र पद्धतीने भाजले गेले असून, गॅस पंपचालकासह दोन गंभीर जखमी झाले आहेत. (Cylinder explosion while filling gas Illegal business was going on near Icchadevi police post )