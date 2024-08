Jalgaon News : गेल्या जवळपास तीन दशकांहून अधिक काळापासून युतीच्या जागावाटपात भाजपकडे असलेला मुक्ताईनगर मतदारसंघ भाजप-शिवसेना महायुतीच्या जिल्ह्यातील जागावाटपात अडचणीचा ठरणार आहे. शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी या मतदारसंघाचा शुक्रवारी आढावा घेतल्याने हा बालेकिल्ला व पारंपरिक मतदारसंघ भाजपच्या हातून जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. मुख्यमंत्री पुत्र तथा कल्याणचे शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी शुक्रवारी जळगाव जिल्ह्याचा दौरा केला. (dispute will arise in grand alliance over seat of Muktainagar)