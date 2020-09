कोरोनायोद्धे’च अडकले संक्रमणाच्या चक्रव्यूहात!

जळगाव : राज्यात कोरोना संक्रमण वाढू नये, कम्युनिटी स्प्रेडचा प्रभाव कमी करता यावा, गर्दीवर नियंत्रणासोबतच कायदा- सुव्यस्था राखण्याची जबाबदारी असलेले ‘खाकी’तील कोरोनायोद्धेच आता संक्रमणाच्या चक्रव्यूहात सापडले आहेत. जिल्ह्यात आजवर डीवायएसपीसह ३० अधिकारी व ३३२ कर्मचारी कोरोनाबाधित झाले आहेत, तर दोघांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यात २३ मार्चपासून लॉकडाउन लागू झाले आहे. पुनःपुन्हा लॉकडाउन वाढवूनही जिल्‍ह्यात सलग तीन महिने संचारबंदीचे स्वरूप आले होते. कोरोनाचे संक्रमण वाढत असताना बंदोबस्तासह कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी पोलिस दलावर होती. सोबतच वेगवेगळ्या फ्रंटवर पोलिस दल लढा देत होते. अशा या बिकट परिस्थितीतही पोलिस अधिकारी, कर्मचारी सुट्या न घेता चोवीस तास अहोरात्र कर्तव्य बजावत असून, त्यातूनच त्यांनाही कोरोना संक्रमणाने घेरले आहे. जिल्ह्यातील साडेतीन हजारांपैकी तब्बल ३३२ पोलिस कर्मचारी आजवर कोरोनाबाधित झाले आहेत. त्यात बहुतांश बाधितांकडून कुटुंबालाही बाधा झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. कोरोनाच्या लढ्यात भुसावळ बाजारपेठेत कर्तव्यावर असणारा एक आणि चाळीसगाव येथील दुसरा, अशा दोघांना प्राणाची आहुती यात द्यावी लागली आहे. कोरोनासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष... जिल्‍हा पोलिस दलातर्फे कोरोनाबाधित आणि त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्यांचे ‘ट्रेसिंग’साठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. त्यात निरीक्षक दीपक बुधवंत, सहाय्यक निरीक्षक सुनंदा पाटील, सहाय्यक निरीक्षक गणेश बुवा, उपनिरीक्षक दिलीप पाटील यांच्यासह १५ कर्मचाऱ्यांची फौज कार्यरत आहे. कोरोनाशी संबंधित डेटाबेस जमा करणे, तपासणी झालेले, लक्षणे असणाऱ्या व नसणाऱ्या बाधितांना वेळीच मदत पोहोचविण्यासह त्यांची अद्याप माहिती संकलनाचे काम या नियंत्रण कक्षाकडे सोपविले आहे. पोलिस प्लॅन हॉस्पिटलअभावी वाढल्या अडचणी... जिल्‍हा पोलिस दलात साडेतीन हजार कर्मचारी, दोन हजार अधिकारी, असा लवाजमा असून, सतत पोलिस दल महामारीच्या बिकट परिस्थितीत कार्यरत आहे. शहरासह जिल्ह्यातील पोलिसांसाठी ‘पोलिस प्लॅन’मध्ये उपचार करणारे ठराविक चार हॉस्पिटल्सना मान्यता असून, तेथे त्यांच्यावर उपचार होत होते. मात्र, कोरोनाच्या उपचारासाठी आता पोलिसांनाच हॉस्पिटलसाठी धावाधाव करावी लागत आहे. खासगीतील हॉस्पिटल्समध्ये लाखाच्या घरात एका रुग्णाला पैसा आकारला जातोय. हा पैसा रुग्ण असलेल्या पोलिसाला अदा करावा लागत आहे. ‘पोलिस प्लॅन’मध्ये असणाऱ्या मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलला जिल्हा प्रशासनाने बंधनकारक केल्यास पोलिसांच्या उपचाराचा मार्ग सुकर होईल, अशा अपेक्षा बाधित कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. असे आहे पोलिस बळ... एकूण कर्मचारी : ३,५५०

अधिकारी : २,००० कोरोनाबाधित अधिकारी : ३०

कोरोनाबाधित कर्मचारी : ३३२

क्वारंटाइन कर्मचारी : ९०

कोरोनाने मृत्यू :२ संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: In Jalgaon district 30 officers and 332 employees including DYSP have been affected