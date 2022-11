Jalgaon District Milk Union Election : खडसेंच्या नेतृत्वाखाली ‘महाविकास आघाडी’ लढणार

By

जळगाव : जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या संचालकपदाच्या निवडणुकीसाठी आमदार एकनाथ खडसे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘महाविकास आघाडी’चे पॅनल करण्याचे निश्‍चित झाले आहे. पॅनलची एक जागा बिनविरोध झाली आहे. १९ जागांसाठी ४१ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. लवकरच उमेदवारांची नावे निश्‍चित करण्याचे मंगळवारी (ता. १५) झालेल्या पॅनलच्या बैठकीत ठरविण्यात आले. (Jalgaon District Milk Union Election Mahavikas Aghadi will contest under leadership of Khadse Jalgaon News)

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ॲड. रोहिणी खडसे यांच्या येथील निवासस्थानी महाविकास आघाडीची बैठक एकनाथ खडसे यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रसचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्र पाटील, अरुणभाई गुजराथी, आमदार अनिल पाटील, गुलाबराव देवकर, डॉ. सतीश पाटील, प्रदीप देशमुख, शिवसेनेच्या वैशाली सूर्यवंशी, कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पवार उपस्थित होते.

एकनाथ खडसे यांनी सांगितले, की जिल्हा दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी आम्ही ‘महाविकास आघाडी’ पॅनल तयार केले आहे. याच माध्यमातून आम्ही निवडणूक लढणार आहेत. आमची रावेर येथील एक जागा बिनविरोध झाली आहे. उर्वरित १९ जागांसाठी ४१ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. आम्ही त्यातून १९ उमेदवार निश्‍चित करून उमेदवारांची यादी जाहीर करणार आहोत.

विरोधकांकडून गलिच्छ राजकारण : खडसे

एकनाथ खडसे म्हणाले, की विरोधकांकडून महाराष्ट्रासह जळगाव जिल्ह्यातही अत्यंत खालच्या दर्जाचे गलिच्छ राजकारण सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप ते करीत आहेत. मात्र, गेल्या सात वर्षांत जिल्हा दूध संघात आपण जे काम केले आहे. त्याबाबत जनता आमच्या पाठीशी आहे.

हेही वाचा: Nashik : बेशिस्त वाहनचालकांना हिसका; 10 लाखांचा दंड वसूल

आपण संघाच्या मतदारांशी संपर्क साधला आहे. ते विरोधकांच्या गलिच्छ राजकारणाविरोधात आहे. जिल्हा दूध संघात अपहार ते सांगत आहे, ती मुळात चोरी आहे आणि हे आमच्या संचालकांच्या काळात घडलेले नाही, तर प्रशासकीय काळात घडले आहे. मात्र, पोलिसांवर दबाव आणून त्यांना कारवाई करण्यास भाग पाडले जात आहे. जनता विरोधकांना निवडणुकीत निश्‍चित उत्तर देईल.

मी महाविकास आघाडीतच : डॉ. सतीश पाटील

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी आमदार डॉ. सतीश पाटील यांनी सांगितले, की आपण महाविकास आघाडीच्या पॅनलमध्येच आहोत. पॅनलप्रमुख खडसे यांच्यामार्फतच सर्व निर्णय घेतले जातील. आपणास विरोधकांच्या पॅनलचे आमत्रंण आले होते. मात्र, भाजप म्हणून पॅनलला नकार दिला. सर्वपक्षीय पॅनल होत असेल, तर आपण तयारी दर्शविली होती.

मात्र, त्यांनी श्री. खडसे यांना वगळून पॅनल तयार होईल, असे सांगितले. त्याला आपण विरोध केला. आपण राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी एकनिष्ठ आहोत. त्यामुळे आपण महाविकास आघाडीमार्फतच लढणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा: Measles Infection : नाशिकच्या बालकांची तूर्त गोवरमधून सुटका