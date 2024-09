Jalgaon News : फरकांड्याच्या मनोऱ्यांना गतवैभव प्राप्त होणार; पुरातत्व खात्याकडून दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात

Both towers are in good condition. Craftsmen repairing the fallen fence next to the hanging tower. esakal

नरेंद्र पाटील ः सकाळ वृत्तसेवा Jalgaon News : येथून जवळच असलेल्या फरकांडे (ता. एरंडोल) येथील ऐतिहासिक झुलते मनोरा हा उत्कृष्ट पुरातन वास्तुचा नमुना आहे. एका मनोऱ्यावर बसून तो मनोरा हलवला की दुसरा मनोरा आपोआप हालत असल्याने हे चमत्कारिक मनोरे पर्यटकांचे आकर्षण ठरले होते. मात्र, कालांतराने ही वास्तू मालकी हक्क दाखविणे, वाढते अतिक्रमण, स्थानिक राजकारणामुळे या मनोऱ्यांकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे ही वास्तू दुर्लक्षित होत गेली.