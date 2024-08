Jalgaon News : पोळ्यापूर्वी घरात येणार मूग! शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत; शेतकऱ्यांत समाधान

Jalgaon News : खानदेशात मोठ्या प्रमाणावर पेरणी करण्यात येत असलेल्या मुगाच्या पिकाच्या शेंगा सध्या भरण्याच्या अवस्थेत आहे. यावर्षी पोळ्यापूर्वीच हे पीक हातात येणार असल्याची परिस्थिती दिसून येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधूनही समाधान व्यक्त केले जात आहे. पूर्वीच्या काळी कोरडवाहू क्षेत्र असलेल्या काळात मुगाचे उत्पादन घेऊन ते बाजारात विकून त्यातून पोळ्याचे साहित्य खरेदी होत असल्याचे म्हटले जाते. (Farmers are satisfied with stage of filing moong pods )