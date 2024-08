Jalgaon News : भुसावळ रेल्वेकडून 7.20 दशलक्ष युनिट सौरउर्जेची निर्मिती; 5 हजार 46 टन कार्बन डायऑक्साईड कमी

Jalgaon News : भुसावळ रेल्वे विभागात सूर्यापासून ऊर्जा (सौरऊर्जा) मिळविण्याचा प्रवास २०१६ मध्ये सुरू झाला. प्रादेशिक रेल्वे प्रशिक्षण संस्थेतर्फे छतावर ५०० किलोवॉट क्षमतेचा सोलर पीव्ही रूफटॉप पॉवर प्लांट सुरू करण्यात आला. टॅबमधून विभागाने दोन हजार २४९ किलोवॉट क्षमतेचा सोलर रूफटॉप पॉवर प्लांट उभारून महत्त्वाचे लक्ष्य गाठले आहे. भुसावळ विभागाने आतापर्यंत ७.२० दशलक्ष युनिट सौरउर्जेची निर्मिती केली. (Generation of 7 million units of solar power by Bhusawal Railway department )