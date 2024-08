World Tribal Day : धरणागावात आदिवासी बांधवांसाठी सांस्कृतिक भवन उभारणार : पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

धरणगाव : आदिवासी समाजाच्या खऱ्याअर्थाने विकास करण्यासाठी आदिवासी बांधवांनी शिक्षणाला महत्व दिले पाहिजे. भविष्यातही एकही आदिवासी लाभार्थी घरकुलाच्या लाभापासून पासून वंचित राहणार नसल्याची ग्वाही देत आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वचनबद्ध आहे. मंजूर दहा कोटींच्या निधीतून मतदारसंघातील ५१ गावांतील आदिवासी वस्त्यांवर सौरदिवे बसविले जाणार आहेत.

माझ्यासह शासन आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे‌, असा विश्वास व्यक्त करीत धरणगावात तालुक्यातील आदिवासी बांधवांसाठी भव्य सांस्कृतिक भवन उभारणार असल्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. (cultural building will be constructed for tribal community in Dharanagaon)