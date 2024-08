Jalgaon Accident: रामदेववाडीपाठोपाठ वावडद्याजवळ ‘हिट ॲन्ड रन! संतापाचा घोट गिळत ग्रामस्थ धावले मदतीला; कारमधून तिघांना बाहेर काढले

Jalgaon Accident : तालुक्यातील वावडदा येथे रविवारी (ता. ११) रात्री ‘हिट ॲन्ड रन’ची थरारक घटना घडली. सुसाट कारचालकाने दुचाकीस्वार, नंतर पादचारी महिलेस धडक दिल्यानंतर रस्त्याच्या कडेला उलटली. या अपघातात कारमधील तिघे गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी माणुसकी धर्म पाळून अगोदर अपघातग्रस्त कारमधील तिघांना बाहरे काढून रुग्णालयात रवाना केले. (Hit and Run near Vavdadya Three people pulled out of car)