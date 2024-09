Jalgaon Crime News : 5 लाखांच्या खंडणीसाठी ट्रॉन्स्पोर्ट व्यावसायिकावर ‘हनी ट्रॅप’; रुमाल पडला अन्‌ वकिलासह मैत्रीण अटकेत

Jalgaon Crime News : औद्योगिक वसाहतीतील ट्रान्स्पोर्ट व्यावसायिकाची शरीरसुखासाठी एका महिलेशी ओळख करून देत त्या व्यावसायिकाकडून वेळोवेळी पैसे उकळून चक्क पाच लाखांची खंडणी घेताना एका वकिलासह त्याच्या मैत्रिणीला एमआयडीसी पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली आहे. दोघांविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. औद्योगिक वसाहतीत ५५ वर्षीय गृहस्थ ट्रान्स्पोर्ट व्यावसायिकांचे ओळखीचे वकील ॲड. उखा राठोड (वय ३०, रा. रामदेववाडी) यांच्या माध्यमातून एका महिलेशी ओळख झाली. (Honey trap on transport businessman for extortion of 5 lakhs marathi )