Jalgaon News : कासोदा परिसरातून कोट्यवधींची रोकड जप्त; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठी कारवाई

एरंडोल/जळगाव : एरंडोल तालुक्यातील कासोदा येथे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत सुमारे दीड कोटी रुपयांची रोकड जप्त केल्याचे वृत्त आहे. यासंदर्भात पोलिस दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारले असता, नेमकी किती रोकड आढळली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, असे सांगण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जप्त केलेल्या रोकडमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ही रक्कम नेमकी कोणाची आहे, याबाबत चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. (Huge action in wake of elections seizure of crores of cash from Kasoda area )