Jalgoan Potholes : फैजपूरला खड्डे बुजविण्यात दुजाभाव; ‘धाडी’च्या पुलावर स्थिती ‘जैसे थे’

फैजपूर (ता. यावल) : अंक्लेश्वर - बऱ्हाणपूर महामार्गावर फैजपूर शहरालगत असलेल्या धाडी नदीवरील पुलाला लागून केवळ पंधरा ते वीस फुटावर खड्डे दोन वेळा खड्डे बुजविण्यात आले. मात्र शहराच्या प्रमुख दर्शनी असलेले या पुलावरील खड्डे बुजविण्यासाठी संबंधित विभागाकडून दुजाभाव होत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. शहरातून अंकलेश्वर - बऱ्हाणपूर महामार्ग गेला आहे. (ignoring in filling potholes in Faizpur condition was like on Dandi bridge )