Jalgaon Crime : चाळीसगाव तालुक्यात सव्वासात लाखांची रोकड जप्त

चाळीसगाव : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केलेल्या नाकाबंदीत नागद रस्त्यावरून चाळीसगावकडे येणाऱ्या एका गाडीत सात लाख २२ हजार ५०० रुपये तपासणीदरम्यान मिळून आले. या रकमेबाबत कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे सध्या ही रक्कम प्रशासनाने जप्त केली आहे. चाळीसगाव तालुक्याची हद्द तीन जिल्ह्यांच्या सीमेवर असल्यामुळे तिन्ही बाजूला प्रशासनाने चेकनाके ठेवले आहेत. (In Chalisgaon taluka cash of 7 lakh was seized by police )