Jalgaon Assembly Election : जिल्ह्यात 62 हजारांवर मतदारांत वाढ; संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाचे फलित

Jalgaon Assembly Election : जिल्ह्यात दुसऱ्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमानुसार शुक्रवारी (ता. ३०) मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यात जिल्ह्यात ६२ हजार ८६४ मतदारांची संख्या वाढली आहे, अशी माहिती जिल्हा निवडणूक विभागातर्फे देण्यात आली. जिल्ह्यात आता ३५ लाख ५३ हजार ७१९ एवढी मतदारसंख्या आहे. मतदार पुनरीक्षण कार्यक्रमात एकूण ७८ हजार ४३२ नवीन मतदारांनी नोंदणी केली, तर १५ हजार ७४८ मतदारांची नावे विविध कारणांनी कमी करण्यात आली आहेत. (Increase in voters over 62 thousand in district )