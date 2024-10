Jalgaon News : आमदारकीच्या माध्यमातून पद, जनतेला न्याय; आमदार चिमणराव पाटील यांची माहिती

पारोळा : गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून समाजकारणातून राजकारण करताना सर्वसामान्य व्यक्ती केंद्रबिंदू मानून काम करण्याचा प्रयत्न केला. राजकारणात केलेली विकासकामे व मागील अडीच वर्षांत झालेली विकासकामे अधोरेखित करण्यासारखी आहेत. पद व जनतेला आमदारकीच्या माध्यमातून न्याय दिल्याचे आमदार चिमणराव पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. १८) सांगितले. येथील शिवसेना कार्यालयात झालेलल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. (Information about MLA Chimanrao Patil position justice to people through MLA )