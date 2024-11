Jalgaon Leopard News : मेंढपाळाला जखमी करणारा बिबट जेरबंद; वन विभागाची कार्यवाही

मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव), ः चितेगाव (ता. चाळीसगाव) परिसरात आठ दिवसांपूर्वी वृद्ध मेंढपाळावर हल्ला करणाऱ्या बिबट्‍याला जेरबंद करण्यात वन विभागाला अखेर यश आले आहे. यापूर्वी वन विभागाने दह किलोमीटरच्या परिसरात गणेशपूर (ता. चाळीसगाव) भागात तब्बल तीन बिबट जेरबंद केले होते. बिबट पकडल्यानंतर ग्रामस्थांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. दरम्यान, हा संपूर्ण परिसर जंगलालगत असल्याने ग्रामस्थांनी सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन वन विभागाने केले आहे. (leopard that wounded shepherd was catch by forest department )