Decoration in Ganesh Utsav : मंडळांचा प्रबोधनपर देखाव्यांवर भर; रस्ते अपघातांसह ज्वलंत विषयांवर जनजागृती

जळगाव : शहरात यंदा सार्वजनिक गणेश मंडळांनी धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, समाजप्रबोधनपर देखावे साकारले आहेत. यात रस्ते अपघात, स्त्री भ्रूणहत्या, हिट ॲण्ड रन आदी ज्वलंत विषयांवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. तसेच नदी जोड प्रकल्प, वैष्णो देवी मंदिर, श्री गजानन महाराज व विठ्ठलाची आरास भाविकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. पुढील दोन दिवस विक्रमी गर्दी लक्षात घेता प्रशासनाकडून गर्दीला नियंत्रित करण्यासाठी चोख व्यवस्थेचे नियोजन आहेे. (Mandals focus on awareness campaign through ganpati decoration)