चप्पलेच्या शिक्क्याने दाखवला..चोरट्याचे दार ; एक अटकेत दुसरा फरार

जळगाव :- कुटुंबीयवरच्या मजल्यावर घरात झोपलेल्या असतांना चोरट्यांनी खालच्या घराचा दरवाजा टॉमीने तोडून दागिन्यांसह रोकड लांबविल्याची घटना शुक्रवारी मध्यरात्री बळीरामपेठेत घडली होती. शहर पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाल्यावर चोविसतासांत गुन्ह्याचा छडा लावून चपलेच्या शिक्क्यावरुन एका संशयीताला पेालिसांनी अटक केली असून दुसरा पळून जाण्यात यशस्वी ठरला आहे. बळीराम पेठेतील तिन मजली घरात योगेश काशीनाथ पवार (वय-४४) कुटूंबीयांसह वास्तव्यास आहेत. शुक्रवारी रात्री जेवण करून कुटुंबिय तिसऱ्या मजल्यावर झोपण्यासाठी गेले. त्यावेळी खालच्या घराचा दरवाजा बंद होता. मध्यरात्री अज्ञात चोरट्यांनी खालच्या घराचा दरवाज टॉमीने तोडून घरात प्रवेश करून घरातील कपाट फोडले. कपाटात ठेवलेले ५ ग्रॅम वजनाच्या ३ सोन्याच्या अंगठ्या, ५ ग्रॅम सोन्याचा तुकडा, दोन चांदीच्या मुर्त्या आणि ७ ते ८ हजार रूपयांची रोकड लंपास केली होती. अज्ञात चोरट्यांच्या विरुद्ध गुन्ह्याची नोंद होवून पेालिस नाईक अक्रम शेख, सुधीर साळवे या दोघांच्या गुप्त माहितीवरुन गुन्ह्याची उकल झाली आहे. सहाय्यक पेालिस अधीक्षक डॉ. निलाभ रेाहन यांच्या मार्गदर्शनात निरीक्षक अरुण निकम, सहाय्यक फौजदार वासुदेव सोनवणे, विजय निकुंभ, तेजस मराठे, रतन गिते, सचिन वाघ, भास्कर ठाकरे अशांच्या पथकाने संशयीत रिजवान शेख गयासोद्दीन (वय-२८) याला तांबापुरा येथून ताब्यात घेतले. त्याचा साथीदार मात्र पळून गेला. चपलेच्या शिक्क्यावरुन ओळख

योगेश पवार यांच्या घरात घरफोडी करणाऱ्या चोरट्यांच्या चपलेचे शिक्के उमटलेले होते. मेाबाईल मध्ये त्यांचे फोटो घेवुन मिळालेल्या गुप्त माहितीवरुन अक्रमशेख, सुधीर साळवे यांनी तांबपुरा गाठले. संशयीताच्या दारातच तशी चप्पल दिसुन आली. चप्पल घालून संशयीताला चालवल्यावर तसेच शिक्के उमटले. संशयीताकडून चोरीचा एक मुर्ती वगळता सर्व ऐवज हस्तगत करण्यात आला आहे.



