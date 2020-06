अवैध कत्तलखाना मालकाच्या हाती बेड्या

जळगाव,:- सुप्रिम कॉलनीजवळील हॉटेल निलांबरीच्या पाठीमागील पत्र्याच्या शेडमध्ये गुरांचा अवैध कत्तलखाना सुरू असल्याची तक्रारी अर्ज एमआयडीसी पोलिसांना प्राप्त झाला होता. मनपा आरोग्य विभाग आणि एमआयडीसी पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत 23 मे रोजी छापा टाकून कत्तलखाना सील करण्यात आला होता. दाखल गुन्ह्यातील संशयिताचा शोध घेत आज पोलिसांनी इक्‍बाल गफूर कुरेशी (वय-48) याला अटक केली आहे. जळगाव-औरंगाबाद रोडवरील सुप्रिम कॉलनी परिसरात अवैध कत्तलखाना गेल्या अनेक दिवसांपासून परिसरात सुरू होता. हॉटेल निलांबरीच्या पाठीमागे एका पत्र्याच्या शेडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी येत असल्याने परिसरातील रहिवासी, नागरिकांनी मनपा आणि एमआयडीसी पोलिसांना लेखी तक्रार केली होती. तक्रारीनंतर 23 मे रोजी पोलिस निरीक्षक विनायक लोकरे,मनपा उपायुक्त पवन पाटील, बन्सी पाटील आदींनी घटनास्थळ गाठून पहाणी केल्यावर संबंधित अवैध कत्तलखान्यावर कारवाई करून गुन्हा दाखल केला होता. घटनास्थळावरून जप्त हाडे व मांसाचे तुकडे जप्त करून त्यांचा पंचनाम्या अंती नष्ट करण्यात आली होती. दाखल गुन्ह्यात आज पोलिसांनी इक्‍बाल गफूर कुरेशी (वय-48,रा. भिलपुरा, भवानीपेठ) याला अटक करण्यात आली असून आज न्यायालयात हजर केल्यावर त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. पोलिसांनी सील केलेल्या पत्र्याच्या शेड मध्ये हाडे गोळा करण्याचे काम आपण करीत असल्याची माहिती कुरेशी याने पोलिसांना दिली असून त्याच्या विरुद्ध महाराष्ट्र प्राणी संरक्षक अधिनियम, 1976 कलम-5 आणि भादवी कलम-269 अन्वये गुन्हा दाखल आहे.

