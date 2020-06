दुचाकी थांबवताच मागच्याने काढला पळ ;चोर आयताच जाळ्यात 

जळगाव :- लॉकडाऊनच्या गस्ती बंदोबस्तावरील पोलिसांनी डबलसीट दुचाकी चालवणाऱ्या तरुणाचे वाहन थांबवताच मागे बसलेल्याने पोलिस बघताच पळ काढला. दुचाकी चालकाला ताब्यात घेत चौकशी केल्यावर दोघेही चोरटे असल्याचे निष्पन्न होऊन आयतेच अडकलेल्या चोरट्याला अटक करून दुचाकी ताब्यात घेण्यात आली आहे. एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात कार्यरत सहाय्यक फौजदार अतुल वंजारी, इम्रान सैय्यद, असीम तडवी व मुकेश पाटील असे रात्रगस्तीवर असताना टिपू सुलतान चौकात दोन तरुण दुचाकीवरून सुसाट येत होते. लॉकडाऊन मध्ये डबलसीट दुचाकी चालवण्यास निर्बंध असून पोलिसांनी या दुचाकीला हात देत थांबवून घेतले. विचारपूस करणार इतक्‍यात दुचाकीवर मागे बसलेल्या तरुणाने धूम ठोकली. पोलिसांचा संशय बळावल्याने त्यांनी दुचाकी चालक राहुल गणेश महाजन(वय-21) याला ताब्यात घेत कसून चौकशी केल्यावर त्याने दुचाकी गणपती नगरातून चोरून आणल्याची कबुली दिली. त्याच्या मागे बसलेला मुख्तार शेख सत्तार (रा.टिपू.सुलतान चौक) हा त्याचा साथीदार असल्याचे राहुलने कबुली दिली असून होंडा शाईन (एमएच-19 बीके 1445 ) ही दुचाकीची गणपती नगरातून चोरी केल्याचे कबूल केले. संशयित आरोपी राहुल महाजन यांच्यासह फरार आरोपी मुख्तार शेख सत्तार यांच्या विरोधात रामानंद नगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. पुढील कारवाईसाठी दुचाकीसह संशयित आरोपी गणेश महाजन याला रामानंदनगर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.



Web Title: jalgaon marathi news ;As soon as he stopped the bike, he ran away from behind; the thief was trapped