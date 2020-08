डॉ.दाभोलकरांच्या खुनातील सूत्रधार अटक करा.. शासनाला साकडे ; आज ऑनलाईन अभिवादन,चर्चासत्र

जळगाव, - महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांच्या सातव्या स्मृतिदिनाच्या पूर्वसंध्येला जिल्‍ह्यातील कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांची चर्चा होऊन प्रशासनाला निवेदन सादर करण्याचे ठरले. डॉ.दाभोलकर यांच्या खुनाचे मारेकरी पकडले गेले, सूत्रधार मात्र मोकाट सुटले आहेत. त्यांच्या अटकेची मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. जिल्‍हाकार्याध्यक्ष डी.एस.कट्यारे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केल्या प्रमाणे, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला २० ऑगस्ट रेाजी ७ वर्षे पूर्ण होत आहे.महाराष्ट्र पेालिसांकडून तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. देशात सद्या पाच तपास यंत्रणा कार्यरत असताना अद्याप डॉ.दाभोलकरांच्या खुनाचे ठोस पुरावे मिळवण्यास व सूत्रधारापर्यंत पोहचण्यास अपयश येत आहे. तपासातील दिरंगाई बाबत न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या सात वर्षापासून संघटनेतर्फे तपास योग्य दिशेने व्हावा यासाठी संघटना आग्रही आहे. सद्यःस्थितीत राज्याच्या व देशाच्या राजकीय नेतृत्वाकडून या बाबत संवेदनशीलता व तपासा बाबत गांभीर्य नसून योग्य तो पुढाकार घेतला जात नाही अशी खंतही व्यक्त होत आहे. देशभर संघटनेतर्फे सूत्रधार कैान.. अभियान राबवले जात आहे. त्या अंतर्गत खुनाला कारणीभुत संस्था व त्यांच्या प्रमुखांवर कारवाई करण्यासाठी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना ऑनलाईन निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. आज फेसबुक लाईव्ह

गुरुवार (ता.२०) रेाजी संध्याकाळी ५ः३० ते ७ः३० या वेळात महाअनिसच्या फेसबुक पेजवर लाईव्ह अभिवादन कार्यक्रम होत आहे. कार्यक्रमात नामवंत लेखक संपादक गिरीष कुबेर यांचे व्याख्यान होत आहे. प्रमुख पाहुणे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण,अभिनेत्री ऊर्मीला मातोंडकर उपस्थीत राहणार आहे. कविता लंकेश(बँग्लोर),विजय कलबुर्गी(धारवाड), प्रा.मेघा पानसरे(कोल्हापूर),ॲड. मनीषा महाजन(पुणे) चर्चेत सहभागी होत असून समविचारी संस्था पदाधिकाऱ्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांच्यावतीने करण्यात येत आहे.

Web Title: jalgaon marathi news;Arrest the mastermind behind the murder of Dr. Dabholkar. Online greetings today, discussion session