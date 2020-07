कंडक्टरला मारहाण भोवली ; रिक्षाचालका कोर्ट उठेपर्यंत शिक्षा

जळगाव, : - एस.टी.बसचा धक्का लागल्याचा आरोप करून कंडक्टर (वाहकास) ला मारहाण केल्याच्या प्रकरणात रिक्षा चालक सैय्यद शरीफ सैय्यद रशीद (२४, रा.नशिराबाद) याला दोषी धरुन न्यायालयाने कोर्ट उठेपर्यंत आणि पाचशे रुपये दंड व दंड न भरल्यास १५ दिवस कैदेची शिक्षा सुनावली. दुसरे तदर्थ व सत्र न्यायाधीश सी.व्ही.पाटील यांनी गुरुवारी हा निकाल दिला. सात वर्षापुर्वी ५ डिसेंबर २०१३ रोजी एकनाथ शंकर पाटील हे भादली येथून एस.टी.बस (क्र.एम.एच.२० डी.८३३१) घेऊन येत असताना सायंकाळी ५.३० वाजता शहरातील चौबे शाळेजवळ एस.टी.बसचा रिक्षाला कट लागलेला नसताना सैय्यद शरीफ याने बस वाहक शांताराम दिनेश तिवणे यांना शिवीगाळ करुन मारहाण केली होती. याप्रकरणी चालक एकनाथ पाटील यांच्या फिर्यादीवरुन शनी पेठ पोलीस ठाण्यात शासकीय कामात अडथळा व मारहाणीचा गुन्हा दाखल झाला होता. न्या.सी.व्ही.पाटील यांच्या न्यायालयात हा खटला चालला. त्यात फिर्यादी चालक एकनाथ पाटील, वाहक शांताराम तिवणे, तपासाधिकारी जे.के.अहिरे, वैद्यकीय अधिकारी अशा पाच जणांची साक्ष नोंदविण्यात आली. अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता मोहन देशपांडे यांनी सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद केला. न्यायालयाने पुराव्याअंती कलम ३२३ अन्वये आरोपीला दोषी धरून शिक्षा सुनावली. पैरवी अधिकारी म्हणून गणेशकुमार नायकर यांनी काम पाहिले. संपादन- रईस शेख

