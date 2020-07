जुगार अड्ड्यावर गोळीबार करणाऱ्या माजी महापौरपुत्रासह चौघांना अटक ; देान गावठी पिस्तुल जप्त 

जळगाव, ः- शिवाजीनगर मागील विस्तारीत परशुराम वाघ नगर परिसरात गुरूवारी सायंकाळी झालेल्या देान गटाच्या वादात गोळीबार करणाऱ्या मद्यपी चौघांना अवघ्या पाच तासात शहर पोलिसांनी गजाआड केले आहे. त्यांच्या ताब्यातील दोन गावठी बनावटीचे कट्टे (पिस्तुल)हस्तगत करण्यात आले असून. अटकेतील संशयीता मध्ये माजी महापौर अशोक सपकाळे यांचा मुलगा राजू ऊर्फ बाबू अशोक सपकाळेसह तीन संशयितांवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. शिवाजीनगराचा विस्तारीत परिसर परशुराम वाघ नगर भागातील शेत शिवारातील विहिरीजवळ संशयित आरोपी राजू ऊर्फ बाबू अशोक सपकाळे (वय-३०) रा. क्रांती चौक, शिवाजी नगर, मिलिंद शरद सकट (वय-२७ रा. गेंदालाल मिल, मयूर ऊर्फ विकी दीपक अलोणे (वय-२६ रा. आर.वाय.पार्क) आणि इम्रान ऊर्फ इमु शहा रशिद शहा (वय-२८ रा. गेंदालाल मिल) असे चौघे सायंकाळी ६ वाजेच्या सुमारास जुगार अड्ड्यावर बिअर पेत होते. बसले होते. जुगार खेळण्यावरून वाद होऊन त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले, हाणामारीत मयूरने बिअरची बाटली सुफियान शकिल बेग(मिर्झा)(वय-२२,रा.शिवाजीनगर हुडको) याच्या डोक्यात फोडली. मारहाण झाल्यानंतर सुफीयान धावातच घराकडे आला, घरा जवळील पंधरा ते वीस तरुणांना सेाबत घेऊन तो महापौरपुत्र चालवत असलेल्या जुगार अड्ड्यावर धडकला. जमाव आपल्या दिशेने येत असल्याचे पाहून चौघांनी तयारी करत अंगावर धावून येणाऱ्यांच्या दिशेने मयूर अलोने, राजू ऊर्फ बाबू सपकाळे यांनी स्वतः जवळील .गावठी पिस्तूल काढून गोळीबार केला. शिरसोलीतून दोघे अटक

घटनेची माहिती मिळताच सहाय्यक पेालीस अधीक्षक डॉ.नीलाभ रोहन यांच्यासह शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र, हाणामारी करणारे तरुण पोलिसांच्या हाती लागले नाहीत. अंधार झाल्याने शेत शिवारात गोळीबार झाल्या बाबत काहीच पुरावे सापडत नव्हते. डॉ.रोहन, गुन्हेशाखेचे निरीक्षक बापू रेाहोम यांनी रात्री साडेदहा वाजता पुन्हा सर्चलाईट आणि साहित्य घेत घटनास्थळ पिंजून काढले. हल्लेखोरांकडून गोळीबार झालाच नाही, असे म्हणत प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होत असताना सहाय्यक पोलीस अधीक्षकांनी रात्री उशिरा पर्यंत ठाण मांडत माजी महापौरपुत्र राजू ऊर्फ बाबू सपकाळे त्याचा साथीदार मिलिंद सकट अशांना मध्यरात्रीच्या सुमारास ताब्यात घेतले.पोलिसी खाक्या दाखवताच त्यांनी इम्रान शहा आणि मयूर आलोने शिरसोली येथे पळाल्याचे सांगताच निरीक्षक अरुण निकम यांचे पथक तयार करून शिरसोली रवाना करण्यात आले. पहाटे दोघा भामट्यांना अटक करण्यात आली. चौघांकडून दोन गावठी पिस्तूल हस्तगत करण्यात आल्या असून गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. सहाय्यक पेालिस निरीक्षक दीपक बिरारी तपास करीत आहेत. जुगार अड्डा पोलिसांच्या ओळखीचा

शिवाजीनगरच्या मागील शेत शिवारात, जुन्या खतफॅक्ट्री जवळ जुगार अड्डा चालवण्यावरून गेल्या पाच वर्षापूर्वी सपकाळे-दारकुंडे गटात गँगवार उसळले होते. गेल्या देानतीन महिन्यापूर्वी येथील रहिवाशांनी लेखी तक्रारी निवेदनही पेालिसांना दिले होते, मात्र तेव्हा कारवाई होऊ शकली नाही.

Web Title: jalgaon marathi news;Four arrested, including former mayor's son, for firing on gambling den; Don village pistol confiscated