रेल्वेत नोकरीचे आमिष देत माय-लेकीची फसवणूक ; पिता-पुत्र  विरुद्ध गुन्हा

जळगाव ः- शहरातील सम्राट कॉलनीतील बेरोजगार तरुणीला रेल्वेत नोकरी लावून देण्याचे आमिष देत ७ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. तरुणीच्या आईने पेालिसात तक्रारीचे सांगितल्यावर त्या तरुणाने आत्महत्या करून तुम्हाला गुन्ह्यात फसवण्याची धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. एमआयडीसी पेालिसांत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली असून संशयिताच्या अटकेसाठी पेालिस पथक रवाना झाले आहे. जळगाव शहरातील सम्राट कॉलनी येथील रहिवासी योगीता ऋुषीकेश खैरनार (वय-४०) यांच्या देान्ही मुली श्‍वेता, वर्षा या देान्ही पदवी धारक असून खैरनार कुटुंबीयांचे बी.जे.मार्केट मध्ये इलेक्ट्रिकचे दुकान आहे.मुलगी श्‍वेताशी ओळखी काढून आकाश मनोहर पाटील (रा.वडगाव रावेर) याने रेल्वेत नोकरीचे आमिष देत, माझे वडील भुसावळ रेल्वेत कार्यरत असून सहज पैसे भरून तुला नोकरीला लावून देतील असे सांगत वेळोवेळी करून सात लाख रुपये घेऊन नोकरीचे बनावट नियुक्तिपत्र देत फसवणूक केली. खैरनार कुटुंबीयांकडून पैसे घेण्यासाठी आकाश सोबत त्याचे वडील मनोहर पाटील देखील होते. पैसे घेवूनही नोकरी लागत नाही म्हणून चौकशी केल्यावर नोकरीचे लेटर बनावट असल्याचे आढळून आले. तो..माझा मुलगा नाही..

वारंवार आकाश पाटील याला पैशांची मागणी केल्यावर तो, उडवा उडवीची उत्तरे देत होता. अखेर त्याचे वडील मनोहर पाटील यांची भेट घेत संपर्क केला असता, त्यांनी चक्क तो..माझा मुलगा नाही..तुमच तुम्ही बघा असे म्हणत हात झटकले. पैशांचा तगादा वाढत असल्याने गुन्हा दाखल करण्याचे सांगताच आकाशने मी, माझ्या जीवाचे बरेवाईट करुन घेईल अशी धमकी दिली. बेटा दस नंबरी..

कुटुंबप्रमुख एकटी महिला व तिची मुलगी अशाना आपल्या लाघवी बोलण्यात घेत आकाशने नोकरीच्या नावाखाली वेगळ्या कारणांनी पैसे उकळत गेला. पैशांचा स्रोत कायम राहवा म्हणून स्वतःच्या वडलांचाही त्याने वापर केला. त्याच बरोबर लग्नाचा प्रस्ताव मांडून लग्नासाठी (हुंडा) पैशांचीही बोलणी करुन टाकली. मात्र, वेळीच खैरनार कुटुंबीय सजग झाल्याने त्यांनी फसवणूक झाल्या प्रकरणी एमआयडीसी पेालीस ठाण्यात तक्रार दिल्यावरून आकाश मनोहर पाटील व त्याचे वडील मनोहर वामन पाटील यांच्या विरुद्ध गुन्ह्याची नोंद केली आहे. सहाय्यक फौजदार आनंदसींग पाटील तपास करीत आहे. पथक संशयितांच्या शोधात रवाना झाले आहे. संपादनः- रईस शेख

Web Title: jalgaon marathi news;My-Lakey cheated by offering a job on the railways