बेपत्ता तरुणीचा मृतदेह सापडला खदानीत..प्रेम प्रकरणाचा वाद की,घातपात

जळगाव ः- शहरातील तांबापुरा मच्छीमार्केट जवळील रहिवासी सतरा वर्षीय तरुणीचा मृतदेह तांबापुराच्या खदानीत आढळून आला. काल दुपार पासुन हि तरुणी बेपत्ता होती. आईने मृतदेहाची ओळख पटवली असून मुलीचा घातपात होऊन मृत्यु झाल्याचा संशय कुटूंबीयांनी व्यक्त करण्यात येत आहे. पोलिसांनी कुटूंबीयांनी दिलेल्या माहिती नुसार चौकशीला सुरवात केली असून एका तरुणाला चौकशीसाठी ताब्यातही घेतले आहे. मृतदेह जिल्‍हारुणालयात शवविच्छेदनासाठी दाखल करण्यात आला. तांबापुरा मच्छी मार्केट मध्ये वास्तव्यास असलेल्या सतरावर्षीय तरुणीचा मृतदेह मेहरुण तलावात तरंगत असल्याचे आढळून आले. घटनेचे वृत्त कळताच एमआयडीसी पेालीसांनी घटनास्थळ गाठून पेाहणाऱ्यांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढला. तांबापुरात तरुणीचा मृतदेह सापडल्याची माहिती कळताच बेपत्ता तरुणीच्या आईसह कुटूंबीयांनी धाव घेतली. मयत मुलीची ओळख पटवण्यात आल्यानंतर मुलीच्या डाव्या हाताला ओढणी गुंढाळलेली असल्याने मुलीचे हात बांधून तिला पाण्यात फेकल्याचा संशय आई-वडीलांनी व्यक्त केला. पोलिस निरीक्षक विनायक लोकरे यांच्यासह सहाय्यक फौजदार अतुल वंजारी, आनंदसींग पाटील, मुद्दसर काझी, गोविंदा पाटिल, जितेंद्र राजपुत विजय नेरकर अशांनी चौकशीला सुरवात केल्यानंतर दुपारी तांबापुरातील एका तरुणाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून तपासाअंती नेमके कारण समोर येणार आहे. प्रेम प्रकरणाची चौकशी

प्राप्त माहिती नुसार मयत मुलगी आईसोबत धुणी-भांडी करण्यासाठी जात होती. रविवार(ता.१९) रेाजी आदर्शनगरात कामाच्या ठिकाणाहुन मुलगी बेपत्ता झाली होती. दुपारी रामानंदनगर पेालिसांत या प्रकरणी हरवल्याची तक्रार दाखल असून मुलीच्या कुटूंबीयांतर्फे तीच्या सोयरीक संबधासाठी प्रयत्न सुरु होते, साखरपुडा करण्याच्या विचारात कुटूंबीय होते. मात्र, परीसरातीलच एका मुलाशी मुलीचे प्रेमसंबध असल्याच्या माहिती वरुन पेालिसांनी मुलास ताब्यात घेतले आहे. अत्याचारा नंतर खुन ?

तरुणीचा डावा हात काळ्या रंगाच्या स्टोल(ओढणी)ने गुंढाळलेल्या अवस्थेत मृतदेह खदानीत तरंगतांना मिळून आला असून अत्याचारा नंतर तीला खदानीत फेकल्याचाही संशय व्यक्त होत असून पोलिसांच्या चौकशीतून एकेक मुद्द्यावर विचारपुस करुन तशी माहिती संकलीत करण्यात येत असल्याचे पोलिसांनी सांगीतले. घातपात आणि खुनाचा पोलिसांनी मात्र इन्कार केला आहे. दरम्यान मुलीच्या कुटूंबीयांनी ईन-कॅमेरा शवविच्छेदनाची मागणी केली आहे. संपादन ः- रईस शेख

