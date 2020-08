डॉक्टरांनी कामावर ठेवले नाही..म्हणून त्यांचा मोबाईल लंपास

जळगाव. : महाबळ कॉलनीतील एका डॉक्टरकडे एकेाणीस वर्षीय तरुण काम मागण्यासाठी आला होता. काम नाही, असे उत्तर डॉक्टरांनी दिले. नजर चुकवून या तरुणाने डॉक्टरांचा महागडा मोबाईल अलगद लंपास केला.जिल्‍हापेठ पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्ह्याची नोंद होऊन ऋषिकेश समाधान पाटील (१९, रा़ टागोर नगर, मूळ रा. कठोरा ता़ जळगाव) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. प्रतापनगरात एका बंद रुग्णालयात चोरी केल्याच्या प्रकरणात या तरुणाला ताब्यात घेण्यात आले होते. लॉकडाऊनच्या काळात कामधंदे बंद असल्याने पर्यायी व्यवसाय अनेकांनी सुरू केला आहे. काहींनी मात्र चक्क चोरीचा मार्ग पत्करल्याचा प्रकार समोर आला आहे. प्रताप नगरातील बंद पडलेल्या रुग्णालयातून वैद्यकीय साहित्य चोरी केल्यानंतर त्याची विक्री करण्यासाठी ऋषिकेश पाटील मेडिकल स्टोअरवर गेला. साहित्य विक्रीबाबत त्याने सांगितले. हे साहित्य चोरीचे असल्याची गुप्त माहिती पेालिसांपर्यंत पोचली.जिल्‍हापेठ पेालीस ठाण्याचे निरीक्षक अकबर पटेल यांच्या पथकातील सचिन जाधव, प्रवीण भोसले व प्रशांत जाधव अशांनी खात्री करून पेालीस ठाण्याच्या शेजारीच टागोर नरातून ऋषिकेश पाटील याला ताब्यात घेतले. पोलीस खाक्या दाखवताच त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. जवळपास पन्नास हजारांचे साहित्य त्याने प्रतापनगरातून चोरून आणल्याचे गुन्ह्यात निष्पन्न झाले असून सर्व साहित्य पोलिसांनी जप्त केले आहे. डॉक्टरचा लांबविला मोबाईल

ऋषिकेश पाटील नुकताच एका रुग्णालयात वॉर्डबॉय म्हणून काम करत होता, तत्पूर्वी नसल्याने तो..डॉक्टरांकडे काम शोधत फिरत होता. महाबळ कॉलनीतील डॉ. मेहता (पूर्ण नाव माहीत नाही) यांच्याकडे काम मागण्यासाठी गेला. मात्र, तेथे काम नसल्याचे डॉक्टरांनी सांगीतले..डॉक्टरांची नजर चुकवून ऋषिकेशने चक्क त्यांचाच मोबाईल लंपास केला. साहित्य चोरी प्रकरणात चौकशी दरम्यान हा मोबाईल त्याने पेालिसांना काढून दिला आहे.



