असंवेदनशीलतेचा कळस ; कोरोना बाधीताच्या अंत्यसस्कारासाठी तीन हजारांची मागणी

पाचोरा येथील एका 55 वर्षीय व्यक्तीला कोरोनाची लागण झाली होती. त्यांच्यावर जळगाव जिल्‍हा रुग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्लय( कोविड रुग्णालयात) उपचार सुरू होते. मात्र, उपचारादरम्यान त्या व्यक्तीचा बुधवारी सकाळी 10 वाजता मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर रुग्णालय प्रशासनाने नातेवाइकांना या घटनेची माहिती दिली. संबंधित व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी मृत व्यक्तीच्या मुलाला बोलावण्यात आले. त्याने नेरीनाका स्मशानभूमीत जाऊन अंत्यसंस्काराची माहिती घेतली. तेव्हा स्मशानभूमीतील कर्मचाऱ्यांनी त्याच्याकडे 3 हजार रुपयांची मागणी केली. पीपीई कीट, लाकडे तसेच इतर साहित्य आम्हाला आणावे लागते. त्यासाठी पैसे लागतात, असे उत्तर त्या मुलाला दिले. पण, पैसे नसल्याने तो पुन्हा कोविड रुग्णालयात परत आला. त्याठिकाणी त्याला मृतदेह लवकर अंत्यसंस्कारासाठी नेण्यासाठी तगादा लावण्यात आला. मात्र, त्याच्याकडे मृतदेह स्मशानभूमीत हलविण्यासाठी लागणाऱ्या रुग्णवाहिकेला देण्यासाठी देखील पैसे नव्हते. ६ तास मृतदेह पडून

हतबल मुलाने विनवण्या करूनही त्याला स्मशानभूमीतील कर्मचाऱ्यांनी दाद दिली नाही. या साऱ्या घडामोडीत कोरोनाबाधित व्यक्तीचा मृतदेह तब्बल 5 ते 6 तास रुग्णालयातच पडून होता. दरम्यान, या घटनेची माहिती लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांना मिळाली. त्यांनी लागलीच कोविड रुग्णालयात धाव घेत घडल्या प्रकाराची माहिती जाणून घेत संकटात असलेल्या त्या मुलाला मदतीचा हात दिला. त्याच्या वडिलांचा मृतदेह स्मशानभूमीत हलविण्यासाठी रुग्णवाहिकेची व्यवस्था केली. तसेच, अंत्यसंस्काराची देखील व्यवस्था केली. कोरोनाबाधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर अंत्यसंस्कारासाठी पैसे मागितले जात असल्याने या प्रकारची चौकशी करावी. संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी प्रतिभा शिंदे यांनी केली. घडल्या प्रकारा बाबत महापालिकेच्या आरेाग्य विभागाला संपर्क करण्याचा प्रयन्त केला मात्र, त्यांनीही दाद दिली नाही. .



