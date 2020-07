video काळजाचा ठोका चुकवणारा सुसाट कंटेनरचा थरार ; एक जखमी..मद्यधुंद ट्रकचालकावर पब्लीक तडी

जळगाव, :- नेरी ते जळगाव शहर व शहरातून अजिंठा चौफुली ते रेल्वे स्टेशनदरम्यान भरधाव कंटेनर चालकाने अनेक वाहने उडवल्याचा थरारक प्रकार रविवारी दुपारी घडली. भरधाव कंटेरने नेरी ते जळगावदरम्यान ५० हुन अधिक वाहने उडवल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे या घटनेत एकजण ठार झाल्याची माहिती असून भाऊसाहेब रावसाहेब खांडवे (वय ३९ रा. कर्हे वडगाव ता. आष्टी जि. बीड) यास शहर पोलिसांनी रेल्वेस्थानक परिसरातून ताब्यात घेतले आहे. मलकापूरमध्ये कंटेनर ट्रक (एम.एच. २३. ए. यु.४ ४ ३३) हा केमिकल खाली करून सुप्रीम कंपनीत जाणार होता व तेथून मुंबईकडे निघण्याचा त्याचा बेत होता. दरम्यान कंटेनरने नेरी (ता.जामनेर)जवळ रस्त्याच्या कडेला उभ्या वाहनांना चिरडत चालणाऱ्या वाहनांना धडक दिली. सुसाट धावणाऱ्या ट्रकच्या मागावार संबंधित वाहनचालक लागल्याने असल्याने भीतीने कंटेनर भरधाव वेगाने पळवला. मद्याच्या नशेत असलेल्या खांडवे या चालकाने रस्त्यात आहे हयगय नकरता समोर येणारी अनेक वाहनांना धडकत तो, एमआयडीसी मार्गे शहरात शिरला. काशिनाथ हॉटेल चौकात एका दुचाकीस्वाराला धडक दिल्यानंतर अजिंठा चौकानंतर त्याने कंटेनर पळवत शहरात घातला, चित्रा चाकातच पत्रे लावून रस्ते बंद असल्याने चित्राचौक मधून वळण घेत केार्ट चौक तेथून रेल्वेस्थानकावर थेट डॉ.बाबा साहेबांच्या पुतळ्या जवळ कंटेनर आणून थांबवले. त्याच्या मागावर असलेल्या वाहन धारकांनी त्याला चेाप दिला. दोन ठिकाणी त्याच्या वाहनावर दगडफेक करून समोरील काचा फोडण्यात आल्या, चालकाला मारहाण हेात असतांनाच शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस कर्मचारी गणेश शिरसाळे, अक्रम शेख रतन गीते, सुधीर साळवे, संजय झाल्टे यांनी कंटेनर चालक भाऊसाहेब खांडवे यास ताब्यात घेत शहर पोलीस ठाण्यात आणले. पुढील कार्यवाही पोलीस करीत आहेत. एमआयडीसीत गुन्हा दाखल

हॉटेल प्रेसीडेंट येथे कामाला असलेले राजू गोविंद चव्हाण (वय-२८रा. कुसूंबा ) दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास ड्युटी संपवून (एमएच.१९.डीसी.८१४६) ने अजिंठा चौकाच्या दिशेने जात असताना मागुन सुसाट वेगात येणाऱ्या कंटेनर ट्रक चालकाने काशिनाथ चौकात मागून धडक देत पळ काढला, अपघातात दुचाकीचे नुकसान झाले असून राजू चव्हाण याला हाता पायाला आणि कंबरेला मार लागला आहे. एमआयडीसी पेालिसांत या प्रकरणी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. तपास पोलीस नाईक महेंद्र पाटील करीत आहेत. संपादन - रईस शेख

Web Title: jalgaon marathi news;Vehicles crushed by drunk truck driver from Neri to Jalgaon