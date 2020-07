बाळाला ओलीस ठेवून दोघा भावाकडून महिलेवर अत्याचार

जळगाव, ः-शेतात दारू पेऊन धिंगाणा घालणाऱ्या सालदाराला शेतमालकाने काढून टाकले. शेतात राहत असलेल्या दाम्पत्यावर त्याचा राग ठेवून पतीला मारहाण करून पिटाळून लावले. दुसरीकडे वीस वर्षीय विवाहितेच्या बाळाला ओलीस ठेवून आळीपाळीने देाघा भावांनी पिडीतेवर अत्याचार केल्याची घटना शिरसोली(ता.जळगाव) येथे मंगळवारी रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास घडली. जळगाव तालुक्यातील शिरसेाली येथील राजू बारी यांच्या शेतावर सालदार म्हणून कामाला असलेल्या कलशा गंगाराम बारेला यास शेत मालकाने हाकलून लावले होते. मात्र, शेतात वास्तव्याला असलेल्या दाम्पत्याच्या सांगण्यावरून आपल्या भावाला कामा वरून काढून टाकल्याचा राग मनात धरून कलशा गंगाराम बारेला व बलशा गंगाराम बारेला अशा दोघांनी मंगळवार(ता.१६)च्या रात्री साडेआठ वाजता शेतात येऊन पुन्हा गोंधळ घातला शेतातील घरात रहाणाऱ्या दाम्पत्यापैकी पतीला बेदम मारहाण केल्याने ते, मदतीसाठी शेजारच्या शेतात गेले असताना लहानग्या मुलीला उचलून नेले. मुलीला वाचवण्यासाठी धावत सुटलेल्या आईवर मुलीला ओलीस ठेवत दोघा भावंडांनी आळीपाळीने अत्याचार केला. पीडिताने दिलेल्या तक्रारीवरून एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. घटनास्थळ तालुका पेालिसांच्या हद्दीत असल्याने गुन्हा तालुका पेालिसांत तपासाकरिता वर्ग करण्यात आला आहे.



