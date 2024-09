Garlands of flowers prepared for sale during Ganeshotsav. esakal

जळगाव Jalgaon Flower Market: झेंडूचा दर 20 वरून थेट 160 रूपये! बाप्पांसाठी हार अन् फुलांना वाढली मागणी; इतर फुलांच्या दरातही वाढ Jalgaon News : गणेशोत्सवात फुलांना अधिक मागणी असते. मागणीत झालेली वाढ, परिणामी आवक कमी, यामुळे झेंडूची फुले कालपर्यंत २० रूपये किलोने उपलब्ध होती.