Chandrakant Patil : शहराचा ३० वर्षे बिकट असलेला पाणीप्रश्न मिटवून शहरवासीयांना दररोज दरडोई दरमाणशी १३५ लिटर पाणीपुरवठा होईल. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सुरवात होईल, अशी ग्वाही आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी नगरपंचायत दालनात पत्रकार परिषदेत दिली. स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना ही ९५ कोटी १४ लाख रकमेची असून, नगरोत्थान अभियानांतर्गत योजनेला मान्यता मिळाली आहे. (MLA Chandrakant Patil statement of 30 years water problem will be solved in Bodwad city )