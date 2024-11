MLA Kishore Patil : पाचोरा-भडगाव विकासाचा नवा ‘पॅटर्न’ निर्माण करणार : आमदार किशोर पाटील

पाचोरा/भडगाव : मतदारसंघात तब्बल तीन हजार कोटींचे कामे आपण करून पाचोरा व भडगाव शहरासह ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. आता पुढच्या टप्प्यात गिरणा नदीवरील बंधारे, मंजूर एमआयडीसी व सूतगिरणीच्या माध्यमातून बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्यावर भर असेल. पाचोरा-भडगाव मतदारसंघ हा विकासाचा नवा पॅटर्न तयार करायचा आहे, अशी भूमिका महायुतीचे उमेदवार आमदार किशोर पाटील यांनी मांडली. (Pachora Bhadgaon will create new pattern of development)