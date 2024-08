गणपूर (ता. चोपडा) : गेल्या काही दिवसांत पावसाळा बऱ्यापैकी झाला आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यासह खानदेशात विविध धरणांतील पाणीसाठा वाढल्याची नोंद झाली आहे. धरणांतील जलसाठ्यात वाढ झाल्याने सिंचनासाही फायदा होणार असल्याने शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे. (increase in water storage of dams in district)