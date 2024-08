Jalgaon Supriya Sule : सर्वसामान्य जनतेच्या बळावरच लढलो : खासदार सुप्रिया सुळे

MP Supriya Sule speaking at the dialogue meeting of NCP Sharad Chandra Pawar party. On the stage, Dr. Satish Patil, Gulabrao Devkar, Dr. B. S. Patil etc. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Jalgaon Supriya Sule : राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कुटुंबावर वर्षभरापूर्वी एक वादळ आलं अन्‌ दिल्लीच्या अदृश्‍य शक्तीने आमचं कुटुंब फोडलं. त्यात आमचं चिन्ह गेलं, आमचा पक्ष गेला, आमचे नेते गेले, आमदार गेलेत, मात्र आम्ही सर्वसामान्य जनतेच्या शक्तीच्या बळावर लढलो अन्‌ जिंकलोही, असे प्रतिपादन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले. येथील छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृहात आज शनिवारी (ता.१७) सायंकाळी पाचला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा मेळावा झाला, त्यात खासदार सुळे बोलत होत्या. (Supriya Sule statement of We fought on strength of common people )