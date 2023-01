Jalgaon News : महापालिका आयुक्त नियुक्ती लांबणीवर! ‘न्यायालय’ रजेवर असल्याने 9 ला पुढील सुनावणी

जळगाव : जळगाव महापालिका आयुक्तपदाच्या निश्‍चितीची सुनावणी येत्या ९ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. ‘न्यायालय’ रजेवर असल्यामुळे आज सुनावणी न झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. (jalgaon Municipal Commissioner appointment postponed Next hearing on 9th as Court is on leave Jalgaon News)

जळगाव महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार देवीदास पवार यांना देण्यात आला आहे, तर बदली करण्यात आलेल्या आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांच्या बदलीला ‘मॅट’ ने स्थगिती दिली. मात्र, त्यांना अधिकार न देता, आयुक्तपदी पवार यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांच्यावर काही अटी शर्ती लादण्यात आल्या आहेत.

त्यामुळे महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा पेच निर्माण झाला आहे. ‘मॅट’ मध्ये या पूर्वी सुनावणीच्या तीन तारखा पडल्या आहेत. गुरुवारी (ता. ५) सुनावणी होऊन निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र, आजही सुनावणी झालेली नाही.

‘मॅट’चे अधिकारीच सुट्टीवर असल्याने सुनावणी येत्या ९ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील तारखेला तरी निकाल लागेल या प्रतीक्षेत जळगावकरांना राहावे लागणार आहे.

महापालिकेत आयुक्तपदाची नियुक्ती निश्‍चित होत नसल्यामुळे अनेक कामे खोळंबली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ‘मॅट’ ने आयुक्त पवार यांना काही अटी शर्ती घातल्यामुळे धोरणात्मक काही बाबीवर त्यांना स्वाक्षऱ्या करता येत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. ‘मॅट’ ने याबाबत लवकर निर्णय देऊन जळगावातील प्रशासकीय तिढा सोडवावा अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

