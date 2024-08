Jalgaon Crime News : फत्तेपूरला नवीन पोलिस ठाणे! तरीही चोरीचे सत्र थांबेना; गावातील एकाची दुचाकी लंपास

फत्तेपूर (ता. जामनेर) : फत्तेपूर व परिसर दिवसेंदिवस सर्व प्रकारच्या चोरांसाठी सुरक्षित झोन होत असल्याचे जाणवत आहे. दुचाकी चोरांनी तर फत्तेपूर पोलिसांपुढे आव्हानच उभे केले आहे. याचा प्रत्यय गुरुवारी (ता. ७) आला. त्यादिवशी माजी सरपंच सीमा पंकज चोपडे यांच्या श्रीराम नगरातील (गावठाण विस्तार) निर्माणाधिन इमारतीच्या जवळून रहिम शब्बीर पटेल या प्लंबरची दुचाकी (एमएच १९ डीएन २६६२) चोरट्यांनी सकाळी नऊ ते बाराच्या दरम्यान लंपास केली. (New police station in Fatehpur One of village two wheeled stolen)