Jalgaon News : जिल्ह्यात ‘कृषी’ विभागच सलाईनवर! खरीप हंगाम रामभरोसे

By

SAKAL Special : जिल्ह्यात खरीप हंगाम एका महिन्यावर येऊन ठेपला असताना, जिल्ह्याच्या कृषी खात्यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची एकूण ५९५ पदे रिक्त आहेत. जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांचे कृषी अधिकारी पदे रिक्त आहेत.

कृषी विभागाचा कणा असलेले कृषी सहाय्यकांची २४० पदे रिक्त आहेत. यामुळे यंदाचा खरीप हंगाम ‘रामभरोसे’ आहे. एक हजार ७१ पदे मंजूर असताना, ४७६ पदे भरली आहेत. ५६ टक्के कृषी विभाग रिक्त आहे. (Jalgaon News Agriculture department in trouble 319 posts vacant officers of six taluks effective)

शेतकऱ्यांचा विकास होणार कसा?

जिल्ह्यात ५९५ पदे रिक्त आहेत. काही वर्षे रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य शासनाला मुहूर्त मिळालेला नाही. पदे रिक्त असल्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना असूनही कृषी क्षेत्राचा पर्यायाने शेतकऱ्यांचा विकास कसा होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भुसावळ, यावल, रावेर, चोपडा, पारोळा, धरणगाव येथील तालुका कृषी अधिकारीपद रिक्त असून, प्रभारी आहेत. बहुतांश तालुक्यांत कृषी अधीक्षकपद रिक्त आहे. जळगाव, अमळनेर येथील उपविभागीय कृषी अधिकारीपद रिक्त आहे.

‘आत्मा’चे दोन प्रकल्प संचालकपदे रिक्त आहेत. माती परीक्षण प्रयोगशाळेत अधिकारी नाहीत. जैविक प्रयोगशाळेतही अधिकारी नाहीत. कृषी अधीक्षक कार्यालयातील चार तंत्र अधिकारी पदे रिक्त आहेत.

विशेष म्हणजे कृषी उपसंचालकपदही रिक्त आहे. कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ होऊन दीड वर्षाचा काळ उलटला. त्यांची केव्हाही बदली होऊ शकते.

जिल्ह्यात कृषी विभागातील रिक्त पदांची संख्या मोठी असताना जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस गेल्या दोन महिन्यांपासून होत आहे. पंचनामे करण्यास कृषी सहाय्यक नसतात २४० कृषी सहाय्यकांची पदे रिक्त असणे म्हणजे कृषी विभागाचा अर्धा भागच रिक्त आहे.

आगामी दीड महिन्यानंतर खरीप हंगाम सुरू होईल. त्यासाठी खते, बियाण्यांचे नियोजन करणे, शेतकऱ्यांना विविध योजनांची माहिती देणे, यासाठी कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासणार आहे.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

दर वर्षी नैसर्गिक आपत्तीत वाढ होत आहे. रिक्त पदांमुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यात लक्ष घालून रिक्त पदे भरण्याची मागणी होत आहे.

"कृषी विभागातील रिक्त पदांची माहिती कृषी आयुक्तालयासह राज्य शासनाला कळविली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनाही याबाबत माहिती दिली आहे. अत्यल्प कर्मचाऱ्यांमुळे इतर कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडत आहे. शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी मनुष्यबळाची गरज आहे." -संभाजी ठाकूर, कृषी अधीक्षक, कृषी अधिकारी

रिक्त पदे अशी

पद -- रिक्त पदे

कृषी सेवा वर्ग १ - ३

कृषी सेवा वर्ग २ - १५

वर्ग २ कनिष्ठ - ३१

लेखा विभाग - २

वर्ग ३ - ४४३

(यात कृषी पर्यवेक्षक, सहाय्यक, लिपिक, अनुरेखक, वाहनचालक आदी पदांचा सामावेश आहे.)