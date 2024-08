Jalgaon News : आता लेझर किरणांद्वारे ‘व्हेरिकोज व्हेन्स’वर उपचार! खानदेशात प्रथमच आधुनिक सेवा उपलब्ध

While starting the laser technology for the treatment of 'varicose veins' in medical college and hospital, former MP Dr. Ulhas Patil, his granddaughter Sara and team esakal

सकाळ वृत्तसेवा Jalgaon News : ‘व्हेरिकोज व्हेन्स’साठी आता कुठल्याही शस्त्रक्रियेची गरज नसून लेझर किरणांद्वारे उपचाराचे तंत्रज्ञान खानदेशात एकमेव डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय रुग्णालयात उपलब्ध झाले आहे. (Now treatment of varicose veins by laser rays Modern service available in Khandesh) Loading content, please wait...