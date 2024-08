Jalgaon Accident News : मेहुणबारेजवळ कार उलटल्याने एक ठार; 4 गंभीर जखमी

Jalgaon Accident News : शनिशिंगणापूर येथे दर्शनासाठी जाणाऱ्या मध्य प्रदेशातील भाविकांची तवेरा गाडी येथील धुळे रस्त्यावरील कॉंक्रिटच्या बॅरिकट्‌सला धडकल्याने झालेल्या अपघातात चौदा वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला, तर इतर चौघे गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर चाळीसगावच्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मध्य प्रदेशातील काही भाविक तवेरा (एमपी १३, झेडके ०५३) गाडीने धुळ्याकडून चाळीसगावमार्गे शनिशिंगणापूर येथे दर्शनासाठी निघाले होते. (One dead as car overturns near Mehunbare 4 seriously injured )