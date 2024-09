Jalgaon News : अचूक जमीन मोजणीसाठी ‘रोव्हर्स’ प्रणाली; 'नकाशाची ऑनलाइन प्रत उपलब्ध होणार

वावडे (ता. अमळनेर) : झटपट व अचूक जमीन मोजणीसाठी आता ‘रोव्हर्स’ प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. जमीनधारकांना ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज करणे आणि शुल्क भरणे, यासह दाखल अर्जाच्या प्रगतीबाबत एसएमएस'द्वारे माहिती देणारी तसेच मोजणीच्या नकाशाची प्रत ऑनलाइन उपलब्ध करून देणारी 'इ मोजणी व्हर्जन २.०' ही अद्यावत संगणकप्रणाली एक सप्टेंबर पासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली आहे. (Online copy of Rover system map will be available for accurate land measurement )