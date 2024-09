Jalgaon Crime News : ‘हिस्ट्रीशीटर’वर पोलिसांचा वॉच; भुसावळ हद्दीतील 41 गुन्हेगारांवर हद्दपारीची कारवाई

भुसावळ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने हिस्ट्रीशीटरवरील सराईत गुन्हेगारांवर वॉच ठेवला असून, ४१ गुन्हेगारांना जिल्ह्यातून हद्दपार केले आहे. या कारवाईमुळे उत्सव काळातील गुन्हेगारीला लगाम बसला आहे. वाढत्या चोऱ्या, दरोडे व संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी कंबर कसली आहे. पोलिस प्रशासनाने गुन्हेगारांचे हिस्ट्रीशीट तयार केले आहे. त्यात दोनपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या गुन्हेगारांच्या अद्ययावत माहितीचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. (Police watch on History Sheeter Deportation action against 41 criminals in Bhusawal area )