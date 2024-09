Jalgaon Ganesh Visarjan 2024 : लाडक्या बाप्पाला आज निरोप; विसर्जन मंडळांची तयारी पूर्ण

जळगाव : गेल्या दहा दिवसांपासून जल्लोषात सुरू असलेल्या गणेशोत्सवानंतर मंगळवारी (ता. १६) लाडक्या बाप्पाला निरोप दिला जाणार आहे. यासाठी विसर्जन मंडळांची तयारी पूर्ण झाली आहे. महापालिका प्रशासनातर्फे निर्माल्य संकलन मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. सामाजिक संघटनांनी देखील निर्माल्य संकलनासाठी पुढाकार घेतला आहे. महापालिका अग्निशमन विभागाचे जीवरक्षक मेहरून तलाव येथे तैनात आहेत. (Preparations for farewell immersion circles for beloved Bappa are complete today )