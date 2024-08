Nepal Bus Tragedy : रक्षा खडसे, सावकारेंचा जखमींशी संवाद; काठमांडूतील रुग्णालयात विचारपूस

Mrs. Raksha Khadse, Sanjay Savkare interacting with accident victims at a hospital in Kathmandu, Nepal. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Nepal Bus Tragedy : नेपाळमधील अपघातात भुसावळ तालुक्यातील भाविकांवर विघ्न आलेले असताना केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे व आमदार संजय सावकारे शुक्रवारीच तातडीने रवाना झाले.. शनिवारी सकाळी ते काठमांडूला पोहचले व जखमींची विचारपूस केली.. नेपाळमधील भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन ते दुपारी वायुसेनेच्या विमानाने जळगावकडे येण्यासाठी निघाले. (Raksha Khadse moneylenders interaction with injured enquired at hospital in Kathmandu )