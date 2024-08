Jalgaon News : मनसेची सर्व 11 मतदारसंघांत चाचपणी; निरीक्षकांच्या उपस्थितीत आढावा

Jalgaon News : राज्यात सत्ता प्राप्तीचा संकल्प करत दौऱ्यावर निघालेल्या राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने जळगाव जिल्ह्यातील सर्व ११ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये लढण्यासाठी चाचपणी सुरू केलीय. पक्षाचे निरीक्षक नुकतेच जळगाव दौऱ्यावर येऊन गेले. त्यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील विविध मतदारसंघांमधील सर्वेक्षणाचा आधार घेत सर्व जागा लढविण्याबाबत राज ठाकरे यांना अहवाल सादर करण्यात आला आहे. (Review of MNS in 11 constituencies in presence of inspectors )